Feuerwehrleute haben bei einem Küchenbrand in Oberbayern mehrere illegale Waffen und Munition entdeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein betrunkener 58-Jähriger am Samstagabend in Taufkirchen (Landkreis München) eingeschlafen, während er Essen auf dem Herd stehen hatte. Feuerwehr und Polizei seien wegen der Rauchentwicklung zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden.