Der Landrat von Coburg, Sebastian Straubel (CSU), will noch keine Prognose abgeben, wie sich die bisher enge Zusammenarbeit mit dem Nachbarlandkreis Sonneberg in Thüringen weiterentwickeln wird. Am Sonntagabend war in Sonneberg erstmals in Deutschland ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden. "Eine Prognose verbietet sich", teilte Straubel auf Anfrage mit. "Aus dem Nachbarlandkreis betrachtet, muss ich festhalten, dass für die Wahl in Sonneberg ganz offensichtlich regionale Themen keine nennenswerte Rolle gespielt haben."