Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) warnt mit Blick auf die Landtagswahl vor einem Erstarken der AfD, da dieses eine Regierungsbeteiligung der Grünen begünstigen könnte. "Je stärker die AfD wird, desto eher kommen die Grünen in die Regierung. Das sieht man mittlerweile in fast allen anderen Bundesländern", sagte der Freie Wähler-Chef der Mediengruppe Bayern (Donnerstag). Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.