Bayerns langjähriger Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zieht erneut mit einem Direktmandat in den Landtag ein. In seinem Stimmkreis in Erlangen erzielte er dem Landeswahlleiter zufolge 36,6 Prozent der Erststimmen. Der Kandidat der Grünen, Christian Zwanziger, folgte mit 28,6 Prozent der Stimmen. Auch bei den Gesamtstimmen bekam die CSU demnach in der mittelfränkischen Stadt mit 36,4 Prozent die meiste Zustimmung. Zweitstärkste Kraft wurden die Grünen mit 28,2 Prozent. Die SPD kam auf 11 Prozent, die AfD auf 8,5 Prozent, die Freien Wähler auf 4,9 Prozent und die FDP auf 3,5 Prozent.