Der Eiskanal in Augsburg ist am Dienstag für das Training der internationalen Kanuslalom-Elite gesperrt worden. Aufgrund des Niedrigwassers des Lechs und umliegender Flüsse musste der Eiskanal geschlossen werden, weil das noch zur Verfügung stehende Wasser in der Stadt Augsburg benötigt wird. Wann der Kanal wieder mit Wasser gespeist werden kann und was das für die in der nächsten Woche stattfindenden Weltmeisterschaften bedeutet, blieb zunächst unklar. Bis zum Dienstagmittag hatten die Nationen noch Gelegenheit, auf dem Jugendkanal in unmittelbarer Nähe zum Eiskanal zu trainieren.