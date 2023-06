Joshua Kimmich hat auf Gerüchte über einen möglichen Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona reagiert. "Es war schwierig, das nicht mitzubekommen. Generell ist es nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern und wir haben dort Großes vor", sagte Kimmich am Montagabend in Bremen in der Mixed-Zone nach dem 3:3 der Nationalmannschaft gegen die Ukraine.