Nach zwei Jahren Corona-Pause erfreut das Weihnachtshaus in Olching seine Besucher wieder mit einer kleinen Show. Bei den gut halbstündigen, kostenlosen Aufführungen am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend bekommen die Gäste Funkkopfhörer, um die Nachbarschaft nicht zu belästigen, erzählte Initiator Manfred Piringer am Sonntag. Am Vorabend hatte er die rund 20.000 Lichter nach einer grundlegenden Überholung wieder eingeschaltet.