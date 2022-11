Die Leichen der bei einer Gewalttat in Oberbayern getöteten Männer weisen Schussverletzungen auf. "Die Frauen hatten keine Schussverletzungen", sagte Polizeisprecher Alexander Huber am Samstag. Auch über mögliche Stichverletzungen sei ihm nichts bekannt. Wie genau die beiden 57-Jährigen starben, soll nun eine Obduktion klären. Diese werde womöglich noch am Samstag erfolgen. Die vier Toten waren am Freitag in Weilheim entdeckt worden.