In Oberbayern ist ein offenbar tödlich verunglückter Pedelec-Fahrer gefunden worden. Nach Polizeiangaben vom Montag fand ein Anwohner den 28-Jährigen am Sonntagabend in einer Senke in Rottenbuch (Kreis Weilheim-Schongau). Nach ersten Erkenntnissen zog sich der 28-Jährige die tödlichen Verletzungen zu, als er in einen Strauch fuhr. Zuvor soll er vom steil bergab führenden, geteerten Fußweg in der Senke vom Weg abgekommen und noch etwa 20 Meter in einer Wiese bergab gefahren sein. Erst Stunden nach dem Unfall wurde der Tote gefunden. Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.