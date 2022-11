Die vier Toten des Gewaltverbrechens in Weilheim in Oberbayern sollen drei Tage nach der Tat am heutigen Montag obduziert werden. Die Obduktion werde am Nachmittag beginnen, sagte Polizeisprecher Alexander Huber. Allerdings lasse sich nicht vorhersagen, wann mit den Ergebnissen der Untersuchungen zu rechnen ist. Die beiden toten Männer - unter ihnen der 59 Jahre alte mutmaßliche Täter - weisen Schussverletzungen auf. "Ob die todesursächlich waren, weiß ich nicht", sagte Huber.