Die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann könnte an diesem Freitag die 75. Deutsche Weinkönigin werden. Bei einem Vorentscheid hatten sich fünf Kandidatinnen für das Finale am 29. September qualifiziert. Der Fränkische Weinbauverband rief am Montag dazu auf, Brockmann bei der Wahl via Online-Voting auf www.meinSWR.de zu unterstützen. Die Kandidatin, die am meisten Online-Stimmen auf sich vereint, erhalte die Deutsche Weinkrone, teilte der Verband in Würzburg mit.