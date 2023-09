Woher weiß der Verbraucher eigentlich, ob der Wein in seinem Glas wirklich der ist, den er laut Etikett gekauft hat? Mit einer neuen Methode zur Authentizitätsprüfung von Weinen samt Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Tester vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) Bayern bereits einen verfälschten Wein entdeckt. Auch die herkömmlichen Untersuchungsmethoden bestätigten den Verdacht, dass der laut Etikett geprüfte Spätburgunder gar keiner ist, wie das LGL am Mittwoch in Erlangen mitteilte. "Die Probe wurde entsprechend als irreführend gekennzeichnet beanstandet, und es wurden die zuständigen Vollzugsbehörden informiert."