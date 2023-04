Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad in Mittelfranken ist am Ostermontag die 49 Jahre alte Motorradfahrerin tödlich verletzt worden. Die Frau wurde am Nachmittag in Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) von ihrer Maschine geschleudert, als ein abbiegendes Auto auf der Bundesstraße 2 dagegen fuhr, wie die Polizei mitteilte. "Ersthelfer versorgten die 49-Jährige umgehend und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, welche ohne Erfolg blieben." Die Autoinsassen - ein 52-Jähriger und ein 26-Jähriger - wurden leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Weißenburg nahm die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache auf.