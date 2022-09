Die Polizei hat eine tote Frau in einer Asylunterkunft in Mittelfranken gefunden, die vermutlich Opfer einer Gewalttat geworden ist. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger wurde am Sonntag festgenommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zuvor sei der Mann am Nachmittag auf die Polizeiwache in Treuchtlingen (Weißenburg-Gunzenhausen) gekommen und habe angegeben, in einem Apartment in der Nähe eine Frau umgebracht zu haben.