Die Polizei hat eine tote Frau in einer Asylunterkunft in Mittelfranken gefunden, die vermutlich Opfer einer Gewalttat geworden ist. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger wurde am Sonntag festgenommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zuvor sei der Mann am Nachmittag auf die Polizeiwache in Treuchtlingen (Weißenburg-Gunzenhausen) gekommen und habe angegeben, in einem Apartment in der Nähe eine Frau umgebracht zu haben.

Die Beamten fanden dort am Sonntag tatsächlich eine tote Frau vor. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Nach Angaben der Polizei steht auch noch nicht fest, in welchem Verhältnis die beiden zueinander standen. Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat einen Haftantrag gegen den äthiopischen Staatsangehörigen gestellt. Die Leiche soll am Montag obduziert werden.