Nach einem vielerorts trüben Wochenende mit Blitzen, Donner und Starkregen steht Bayern die nächste Sommerwoche bevor. "Die Höchstwerte werden am Main voraussichtlich jenseits der 30 Grad liegen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag in München. Auch in den anderen Regionen könnten annährend 30 Grad erreicht werden. "Es bleibt trocken bis Mitte der Woche." Die Gefahr von Waldbränden steige lediglich in Unterfranken nennenswert. Mit Hochwasser sei nicht zu rechnen, auch wenn es am Wochenende sehr viel geregnet hat. "Die Pegel sind nirgends kritisch."