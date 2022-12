Grüne Landschaften, Regen und Wind statt weiße Weihnacht: Viele Wolken, Regenschauer und milde Temperaturen bestimmen an Heiligabend das Wetter in weiten Teilen Bayerns. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für das Allgäu und das südliche Oberbayern weiter vor stürmischen Böen, Dauerregen und vereinzelten Unwettern.

Die milden Temperaturen hatten bereits in den vergangenen Tagen für Tauwetter in den Alpen gesorgt, wie der DWD und der Lawinenwarndienst Bayern mitteilten. So auch in der Nacht auf Samstag. Die Schneefallgrenze lag bei 1500 Metern. In mittleren Lagen, in denen viele deutsche Wintersportgebiete liegen, kam Regen statt Schnee herunter, wie ein Sprecher des Lawinenwarndienstes Bayern sagte.

Der Zustand der Pisten sei in Skigebieten, die mit Schneekanonen beschneit würden, dennoch relativ gut. Im Gelände liege allerdings zu wenig Schnee für Skitouren, sagte der Sprecher des Lawinenwarndienstes. Nur in Hochlagen über 2000 Metern gebe es bis zu 50 Zentimeter Neuschnee, aber die Behörde warnte dort vor Lawinen.

Nach dem vielen Regen erwartet der DWD für den ersten Weihnachtsfeiertag trockenes Wetter im Süden und bis zu 14 Grad im Alpenvorland. In Nordbayern soll der Sonntag dagegen bewölkt und weiterhin zeitweise regnerisch sein.

