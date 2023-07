Heiße Temperaturen zum Wochenende in Bayern

Richtung Wochenende soll es in Bayern heiße Temperaturen und viel Sonne geben. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet schon der Donnerstag mit längerer Zeit Sonne. Im Tagesverlauf kommen Quellwolken und lockere Wolkenfelder dazu. In den Alpen sind Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad. In der Nacht bleibt es überwiegend trocken.

Der Freitag bringt viel Sonne im Freistaat. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, zwischendurch frischt er auch mal auf. Die Nacht wird laut DWD wolkenlos oder gering bewölkt.

Sonnig bleibt es auch am Samstag. Nachmittags sollen aus dem Südwesten dichtere Wolkenfelder nach Bayern ziehen. Im westlichen Alpenraum kann es gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei heißen 28 bis 34 Grad.

Am Sonntag gibt es erneut viel Sonne. Am Nachmittag steigt in den Alpen und im Westen Bayerns das Gewitterrisiko. Die Höchsttemperaturen steigern sich nochmal auf 30 bis 36 Grad.

