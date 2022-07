Es wird heiß in Bayern. Ein Wetter, das nicht unproblematisch ist. Für Pflanzen und Tiere, die nach Wasser dürsten, aber auch für viele Menschen, denen die Hitze zu schaffen macht.

Bayern steuert auf die bislang heißesten Tage des Jahres zu. Am Untermain könnte das Thermometer am Dienstag sogar auf bis zu 38 Grad klettern. Auch in anderen Landesteilen werde es ab Montag mit Werten über 30 Grad vielerorts sehr heiß, sagte Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München. Für Badegäste und Sonnenanbeter ist das eine Freude, für andere eine Qual und mitunter sogar eine Gefahr. "Bei großer Hitze sind Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Störungen typische Beschwerden", warnte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).