Es wird heiß in Bayern. Pflanzen und Tiere dürsten nach Wasser, Menschen können gesundheitliche Probleme bekommen. Die Feuerwehr kämpft unterdessen weiter mit Wald- und Flächenbränden. Am Montag mussten 80 Kinder gerettet werden.

Bayern steuert auf die bislang heißesten Tage des Jahres zu. Am Untermain könnte das Thermometer am Dienstag bis zu 38 Grad anzeigen. Auch in anderen Landesteilen werde es mit Werten von mehr als 30 Grad vielerorts sehr heiß, sagte Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München. Für Badegäste und Sonnenanbeter ist das eine Freude, für andere eine Qual und mitunter sogar eine Gefahr. "Bei großer Hitze sind Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Störungen typische Beschwerden", warnte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).