Schon jetzt herrscht vielerorts Herbststimmung. Zahlreiche Laubbäume haben ihre Blätter bereits verfärbt oder abgeworfen, teilte die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) am Donnerstag mit. Zum Teil seien die Blätter auch an den Bäumen verdorrt. Besonders ausgeprägt sei dieses Phänomen in Unterfranken. Aber auch in vielen anderen Gebieten habe der Herbst schon begonnen.