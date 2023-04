Das Wochenende startet mit einem sprichwörtlichen Aprilwetter: Der Freitag soll Sonne und Wolken bei milden Temperaturen am Tag und später am Nachmittag und Abend Gewitter und Hagel bringen. Vor allem am Vormittag sei es vielerorts stark bewölkt oder neblig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Bis Mittag soll sich die Sonne öfter zeigen. Gegen Nachmittag und Abend seien dann Regenschauer und Gewitter mit Hagel möglich.