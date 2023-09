Eine Mischung aus Regen, Sonne und einzelnen Gewittern erwartet die Menschen in Bayern am Wochenende. Am Freitagabend könne es lokal Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometern geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. In der Nacht zum Samstag soll es, bis auf einzelne Schauer in Ostbayern, auflockern und auf bis zu 11 Grad abkühlen.