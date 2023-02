Das Wochenende soll im Freistaat bewölkt, aber etwas wärmer werden. Am Freitag zeigt sich die Sonne stellenweise in den südlichen Teilen der Oberpfalz und Franken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Samstag bleibt es überwiegend trocken bei Temperaturen um die zwei bis acht Grad. In Teilen Ostbayerns soll es regnen. In der Nacht zum Sonntag kommt es dann vielerorts zu Glätte und Schneeregen. Der Sonntag ist ebenfalls überwiegend bewölkt, bei Höchstwerten von neun Grad.