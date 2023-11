Wegen der Auswirkungen des Winterwetters ist am Dienstag an mehreren Schulen im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart der Unterricht vor Ort ausgefallen. Der Präsenzunterricht finde in Aura und Burgsinn sowie in der Hauptschule Frammersbach und der Grundschule Wiesthal nicht statt, teilte das Landratsamt Main-Spessart mit. Grund seien umgestürzte Bäume und schlechte Befahrbarkeit der Straßen. Die Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die dennoch in die Schule kommen, ist laut Landratsamt sichergestellt.