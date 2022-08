Die Gefahr für einen Waldbrand steigt am Mittwoch in großen Teilen Bayerns noch einmal stark an, soll ab Donnerstag durch Regen aber wieder sinken. Bei Temperaturen bis zu 34 Grad und schwachem Ostwind stellt der Deutsche Wetterdienst für viele Gebiete Bayerns für den Mittwoch die Warnstufe 4 von 5 aus. In Bad Kissingen, Bamberg, Schwandorf, Regensburg und einigen anderen Orten gilt sogar die höchste Warnstufe für Waldbrandgefahr.