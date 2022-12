Weiße Weihnachten wird es in diesem Jahr nicht geben

Kein Schnee, dafür zunächst viel Regen: Wer auf weiße Weihnachten in diesem Jahr gehofft hat, wird enttäuscht. Örtlich zweistellige Plusgrade soll es nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am 24. Dezember in Bayern geben.

Am Inn könnte es demnach bis zu 14 Grad warm werden und somit eher frühlingshaft statt winterlich. In den Alpen erwartet der DWD viel Regen. Gebietsweise wird außerdem ein stürmischer Südwestwind erwartet, der bereits am Freitag einsetzt.

Am 1. Weihnachtsfeiertag sollen die Regenschauer nachlassen und es dürfte wieder etwas kühler werden - Schnee ist laut DWD aber nicht in Sicht. Am 2. Weihnachtsfeiertag sollen viele Wolken über den Freistaat hinwegziehen. Die Temperaturen liegen der Vorhersage nach tagsüber denn zwischen vier und sieben Grad.