Im Allgäu hat es am Pfingstsonntag schwere Gewitter mit Hagel und stürmischen Windböen gegeben. Es seien teils heftige Hagelschauer niedergegangen, bestätigte die Polizei. Während der Gewitterfront seien Feuerwehr und Polizei zu mehr als 50 Einsätzen ausgerückt, die meisten im Zeitraum zwischen 15.00 und 16.00 Uhr.

In Biessenhofen sei ein Pkw in einer vollgelaufenen Unterführung steckengeblieben, hieß es. Die Insassen seien unverletzt von der Feuerwehr befreit worden. In Immenstadt seien die Gondeln der Mittagbahn aufgrund des Unwetters stehengeblieben. Auch hier wurden vier Personen befreit. In Waltenhofen bei Schwangau sei ein Blitz in ein Gebäude eingeschlagen, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Es habe jedoch nur geringfügige Beschädigungen gegeben, teilte die Polizei weiter mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für den Abend auch für die Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern und Oberpfalz vor extremen Unwettern. Im Allgäu im Bereich des Landkreises Lindau sah es nach den Hagelschauern so aus, als habe es geschneit: Die Straßen waren weiß. Unter anderem war ein Radlader im Einsatz, um die Hagelkörner beiseite zu schieben. Schäden sind dort nach Angaben der Polizei jedoch zunächst nicht gemeldet worden.

Aufgrund der Unwetterwarnung sei zudem das Musikfestival «Ikarus» in Memmingen kurzzeitig unterbrochen worden. Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr hätten daher keine Bands gespielt, die Gäste seien gebeten worden, sich nicht in ihre Zelte, sondern in ihre Autos zu begeben. Ab 16.00 sei das Konzertprogramm dann fortgesetzt worden.