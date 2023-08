Es bleibt heiß im Freistaat: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstag eine amtliche Warnung vor extremer Hitze für Teile der Oberpfalz und Niederbayern ausgesprochen. So soll es etwa in den Städten Regensburg und Deggendorf, aber auch in den Regionen um Landshut und Passau zu einer extremen Wärmebelastung kommen, wie ein Sprecher mitteilte. Bis auf den äußerten Norden Bayerns um Coburg und Hof warnt der DWD auch für den Rest des Freistaats vor Hitze.