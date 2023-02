Die ehemalige Weltklasse-Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch zählt Alpin-Allrounder Marco Odermatt zu den großen Stars bei der bevorstehenden WM in Frankreich. "Einer seiner Vorteile ist seine herausragende körperliche Fitness. Ohne sie könnte er dieses dichte Programm mit Super-G, Abfahrt und Riesenslalom gar nicht in so einer beeindruckenden Art und Weise stemmen", sagte die dreimalige Olympiasiegerin der Deutschen Presse-Agentur.