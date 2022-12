Snowboarder in Feierlaune: Hofmeister und Nörl in WM-Form

Mit drei Podestplätzen im Gepäck startet Snowboard Germany in die Weihnachtspause. Martin Nörl und Ramona Hofmeister schüren Hoffnungen für die WM im Februar.

Die deutschen Snowboarder präsentieren sich zwei Monate vor den Weltmeisterschaften in Georgien weiter in Topform. Während Boardercrosser Martin Nörl nach den Plätzen drei und zwei in Cervinia zum Dauergast auf den Weltcup-Podesten avancierte, jubelte Ramona Hofmeister am Samstag erstmals in diesem Winter. Nach ernüchternden Wochen, in denen die Alpin-Snowboarderin mit Rückenproblemen kämpfte, belegte die Bischofswiesenerin in Cortina d'Ampezzo Rang zwei.

"Das war heute so wichtig und fühlt sich wie ein Sieg an. Ich bin mit dem Rücken nicht bei 100 Prozent, aber ich bin einfach gut in meinen Rennmodus reingekommen", sagte Hofmeister sichtlich erleichtert. "Ich hatte echt Schiss vor der ersten Runde. Aber dann habe ich es einfach genossen und wollte richtig Gas geben."

Teamkollege Nörl baute mit dem dritten Podestplatz im dritten Saisonrennen die Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Vor allem beim Start zeigt sich der Routinier in dieser Saison deutlich verbessert. Trotzdem: Noch fehlt es oft an Spritzigkeit, um gleich von Anfang an die Führung zu übernehmen.

Die lange Rennpause bis Ende Januar will Nörl daher für Athletiktraining nutzen. "Aber jetzt erst einmal heim zur Familie. Jetzt freue ich mich auf Weihnachten", sagte der 29-Jährige. Nach den Ergebnissen zum Saisonauftakt gehört der fünfmalige Weltcupsieger schon jetzt zu den größten WM-Hoffnungen von Snowboard Germany.

