Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihren ersten Weltcup-Sieg in diesem Winter gefeiert. Die 26-Jährige vom WSV Bischofswiesen gewann am Freitag den Parallel-Riesenslalom im kanadischen Blue Mountain. Es war der 15. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere und ihr dritter Podestplatz bei einem Einzelrennen in dieser Saison. Bei den Männern triumphierte der Pole Oskar Kwiatkowski. Am ersten der beiden Wettkampftage in Blue Mountain am Donnerstag war die dreimalige Gesamtweltcup-Siegerin Hofmeister als beste Deutsche auf Rang fünf gefahren.