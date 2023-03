Bayerns Bürger und Firmen werden nach Einschätzung der Volks- und Raiffeisenbanken in diesem Jahr weniger Geld auf die Seite legen als in den Vorjahren. Die vor allem auf dem Land stark vertretenen Genossenschaftsbanken erwarten eine Abschwächung des jahrelang starken Wachstums ihrer Bankeinlagen. Das sagte der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), Gregor Scheller, bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag in München. Der GVB-Chef führte das auf die "durch die Inflation knapper werdenden Haushaltsmittel" zurück.