Wacker Chemie rechnet in einem für die gesamte Branche schwierigen Umfeld mit deutlichen Einbußen im Jahr 2023. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres sei die Nachfrage in einer Vielzahl von Abnehmerbranchen zurückgegangen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag bei der Vorlage des Geschäftsberichts für 2022 mit. Im Jahresverlauf sollte sich die Nachfrage aber - bei niedrigeren Verkaufspreisen - erholen. Dabei setzt das Unternehmen auf Geschäfte mit margenstarken Spezialprodukten, während etwa die Bauindustrie als wichtiger Kunde aktuell stärker schwächelt.