Die ersten versteinerten Archaeopteryx-Überreste der Welt wurden vor gut 150 Jahren im Altmühltal entdeckt. Nun sind die Solnhofener Plattenkalke als zentraler Fundort des Urvogels in die Liste der hundert bedeutendsten geologischen Naturdenkmäler weltweit aufgenommen worden. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) übergab am Montag die Auszeichnung in Eichstätt an Vertreter des Naturparks Altmühltal und der bayerischen Museen mit Archaeopteryx-Exemplaren.