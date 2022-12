Mit Wohlfühl-Musik will TV-Star Mark Keller (57) seine Fans an die schönen Dinge im Leben erinnern. Das sei in diesen Zeiten besonders wichtig. "Wie Welt ist verrückt genug", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sein Album soll am 24. Februar erscheinen. Die Single "Das alte Lied" kann bereits gestreamt werden. Es sei eine große Produktion mit Symphonieorchester. Viele Jahre habe er an dem Album gearbeitet: "Ich denke, die Zeit ist jetzt reif dafür, deshalb liegt mein Fokus gerade auf der Musik."

Seine Karriere als TV-Arzt im ZDF-Dauerbrenner "Der Bergdoktor" geht parallel weiter. Am 29. Dezember beginnt die 16. Staffel. Die Heile-Welt-Serie passe ebenfalls gut in die aktuell schwierige Zeit, findet der Schauspieler, der früher unter anderem bei RTL in "Alarm für Cobra 11" zu sehen war. Im TV bekannt geworden ist er einst mit einem Auftritt als Dean-Martin-Imitator in der "Rudi Carrell Show".

Die Figur des Dr. Alexander Kahnweiler spielt Keller seit 2008. Sie sie habe einiges mit ihm gemeinsam: "Da steckt schon sehr viel von mir drin, gerade das Komödiantische, die Mimik und die Stimme. Deswegen liebe ich die Rolle und bin dankbar, dass ich sie spielen kann", sagte er.

Der Serienerfolg "steht und fällt" aber mit Hauptdarsteller Hans Sigl, bilanziert Keller. Der halte "mit seiner Stimmung, mit seiner guten Laune und mit seiner Energie" das Team seit 16 Jahren zusammen. "Er ist der Fels in der Brandung und wir anderen Darsteller unterstützen ihn dabei so gut es geht."

Mark Keller bei Agentur Reuter "Der Bergdoktor" im ZDF