Nach drei Einbrüchen in Geschäfte in Würzburg prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. In der Nacht zum Sonntag waren Diebe in einen Juwelierladen eingebrochen und hatten Schmuck entwendet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter den Einbruch in der Nacht darauf noch einmal im selben Geschäft wiederholten.

Außerdem gab es in derselben Nacht einen Einbruch in einen Mobilfunkladen in Würzburg. Ein Zeuge bemerkte den Alarm des Geschäfts und alarmierte die Polizei, wie die Behörde mitteilte. In dem Mobilfunkladen stahlen die Täter Elektronikgeräte, der Gesamtwert der Beute liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Polizei prüft nun, ob in allen drei Fällen dieselben Täter am Werk waren.

Mitteilung Polizei