Der Winter ist stellenweise nach Bayern zurückgekehrt: In Würzburg kam es deswegen am Mittwochmorgen zu massiven Verzögerungen und Ausfällen im Busverkehr, wie die Würzburger Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (WVV) meldete. "Die Busse fahren nur vereinzelt. Es gibt so viel Schnee, dass kein Durchkommen ist", sagte eine Sprecherin des WVV am Morgen. Derzeit seien die Straßen noch nicht geräumt. Fahrgäste sollten auf die Anzeigetafeln achten, um sich über mögliche Verzögerungen zu informieren. Die Straßenbahn sei von den Ausfällen allerdings nicht betroffen, teilte die Sprecherin weiter mit.