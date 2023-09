Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einer Kehrmaschine in Würzburg verletzt worden. Der 59-jährige Fahrer habe die Kehrmaschine auf den Gleisen wenden wollen und dabei die Straßenbahn übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Straßenbahnfahrer bremste, konnte den Unfall am Mittwoch aber nicht mehr verhindern. Der Kehrmaschinen-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.