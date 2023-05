Eine Studentin hat in Würzburg einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die 23-Jährige war in der Nacht auf Samstag in ihrer Wohnung aufgrund der ungewöhnlichen Geräusche aufgewacht und hatte den Unbekannten entdeckt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sofort begann die junge Frau zu schreien. Der Maskierte flüchtete umgehend. Anschließend rief die Studentin die Polizei.