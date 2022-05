Er soll eine junge Frau in ihrer Würzburger Wohnung angegriffen haben - nun sitzt der 28 Jahre alte Handwerker in Untersuchungshaft. Der Zustand der zunächst lebensgefährlich verletzten 25-Jährigen sei inzwischen stabil, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann am Montagvormittag in der Wohnung Arbeiten durchgeführt, die Frau dabei angegriffen und schwer am Kopf verletzt.