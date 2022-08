Wegen des Brandes eines Bergefahrzeuges samt abgeschlepptem Lkw ist die A93 in Fahrtrichtung Hof am Donnerstagabend voll gesperrt worden. Zu dem Brand kam es kurz vor 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Selb-Nord und Schönwald, wie die Polizei mitteilte. Eine Aus- und Umleitung wurde an der Anschlussstelle Selb-Nord eingerichtet. Autofahrer bräuchten viel Geduld.