Die beliebte ZDF-Krimiserie "Die Chefin" geht am Freitag (20.15 Uhr) in eine neue Staffel. Zum Auftakt läuft die Folge "Gespenster": Eine Einbruchsserie hält die Oberschicht Münchens in Atem. Die Täter erbeuten Kunstschätze, erpressen Kontodaten und Safe-Kombinationen. Für Günther Meier endet der Überfall tödlich. Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team begeben sich auf die Suche nach Querverbindungen. "Die Chefin" läuft seit 2012 im Zweiten.