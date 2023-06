Ein Unbekannter hat in Egloffstein (Landkreis Forchheim) mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen. Ein Tierarzt stellte das Geschoss bei Röntgenaufnahmen in der Wirbelsäule des Tieres fest, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Vorfall soll demnach im Zeitraum zwischen Anfang Juni und vergangenem Donnerstag passiert sein. Da das Geschoss nicht operierbar sei, sei unklar, ob die Katze überleben wird. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.