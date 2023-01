Weil sie mit Marihuana und Kokain gehandelt haben sollen, sind in der Oberpfalz fünf Männer verhaftet worden. Wie das Zollfahndungsamt am Donnerstag mitteilte, durchsuchten Beamte des Zolls am Dienstagmorgen acht Wohnungen und zwei Gaststätten in der Oberpfalz und eine Wohnung in München.