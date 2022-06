Ein wegen des 9-Euro-Tickets überfüllter Regionalzug musste in München geräumt werden, wobei zwei Passagiere vorläufig festgenommen wurden. Eine 44-Jährige und ein 40-Jähriger sollen sich den Beamten am Münchner Hauptbahnhof mehrmals widersetzt haben, teilte die Bundespolizei mit. Die Deutsche Bahn hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Unterstützung bei der Räumung gebeten. Die Polizei geht davon aus, dass der Zug wegen des 9-Euro-Tickets überfüllt gewesen ist. Die beiden Passagiere weigerten sich den Beamten zufolge, ihre Plätze zu verlassen und sollen sich aggressiv verhalten haben.