Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der ehemalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation, hat den gestorbenen Papst Benedikt XVI. als einen der herausragenden Intellektuellen seiner Zeit gewürdigt. "Papst Benedikt XVI. wird als einer der ganz großen Denker unseres Zeitalters in die Geschichte eingehen und als der Gelehrtenpapst auf der Cathedra Petri", sagte Müller am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. In der Reihe der großen Deutschen stehe er geistesgeschichtlich gesehen zweifellos auf den vordersten Plätzen.