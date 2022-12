Der gestorbene Papst Benedikt XVI. nimmt aus Sicht von Charlotte Knobloch einen besonderen Platz in der Kirchengeschichte ein. "Die Rolle von Papst Benedikt in der modernen Kirchengeschichte war einzigartig, sein Wirken besonders in Bayern profund. Seine Spuren werden lange erkennbar sein, und er selbst wird unvergessen bleiben", sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern am Samstag. Benedikts Rücktritt als Pontifex im Jahr 2013 würdigte sie als "Schritt, dem man in seiner historischen Tragweite Anerkennung zollen muss".