Das bisher größte Konzert der Schlagersängerin Helene Fischer (38) ist an diesem Wochenende als Zusammenschnitt im ZDF zu sehen. Mehr als 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten im August dieses Jahres den Auftritt des Stars in München verfolgt. Unter dem Titel "Helene Fischer - Wenn alles durchdreht" zeigt das Zweite nun exklusiv die Konzert-Highlights - am Samstag ab 21.45 Uhr.