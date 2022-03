Reis: «Keine Ahnung, was in so einem Kopf vorgeht»

Becherwurf Reis: «Keine Ahnung, was in so einem Kopf vorgeht»

Bochums Trainer Thomas Reis hat sich nach dem Spielabbruch bei der Bundesligapartie seines VfL gegen Borussia Mönchengladbach fassungslos gezeigt. «Was soll ich dazu sagen? Das ist unbegreiflich», sagte der 48-Jährige der «Bild» am Samstag. «Da fallen mir keine Worte ein, wie ich solche Leute bezeichne. Vielleicht nutzen sie das Stadion, um ihre Aggressionen rauszulassen. Vielleicht war auch Alkohol im Spiel. Keine Ahnung, was in so einem Kopf vorgeht.»

Bochums Trainer Thomas Reis hat sich nach dem Spielabbruch bei der Bundesligapartie seines VfL gegen Borussia Mönchengladbach fassungslos gezeigt. «Was soll ich dazu sagen? Das ist unbegreiflich», sagte der 48-Jährige der «Bild» am Samstag. «Da fallen mir keine Worte ein, wie ich solche Leute bezeichne. Vielleicht nutzen sie das Stadion, um ihre Aggressionen rauszulassen. Vielleicht war auch Alkohol im Spiel. Keine Ahnung, was in so einem Kopf vorgeht.»

Reis hatte die Begegnung wegen einer Corona-Infektion nicht im Stadion, sondern vor dem Fernseher verfolgt. Das Spiel war am Freitagabend abgebrochen worden, nachdem Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher getroffen worden war.

«Ich hoffe sehr, dass die Auswertung der Bilder oder Zeugenaussagen zur Ermittlung des Täters führen. Außerdem hätte ich mir etwas mehr Zivilcourage der umstehenden Leute gewünscht», sagte Reis. Auf die Frage, ob er als Strafe ein Geister- oder Auswärtsspiel statt eines Heimspiels mit Fans akzeptieren würde, sagte er: «Wir können eh nichts machen außer mit jeder Strafe rechnen. Und dass wir sie akzeptieren werden, haben wir ja schon deutlich gemacht.» Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bunds hat die Ermittlungen aufgenommen.